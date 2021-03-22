PKK sempatizanları nevruz ateşinde böyle yandı
HDP öncülüğündeki nevruz kutlamalarında PKK paçavraları açıldı yasa dışı sloganlar atıldı. Nevruzu bahane ederek meydanları kışkırtan PKK sempatizanları Van'da faciadan döndü. Nevruz ateşini yaktıkları sırada alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralandı. O anlar bakın nasıl kameraya yansıdı.
YAŞAM A Haber
Az önce zafer işareti yaparak Apo sloganı atan bu kız da odunları yakmaya çalışırken benzin parladı. Alevlerin içinde kaldılar.
Genç kadının saçları tutuştu. Benzin döken adam ise hafif şekilde yaralandı.
Alevlerin parlamasıyla birlikte herkes panik yaşadı. Terör sloganları unutuldu.
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Saçları yanan kız ve yanındaki kişi güvenlik için kurulan barikattan dışarı atladı.
Geriye faciadan dönülen bu görüntü kaldı.