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PKK sempatizanları nevruz ateşinde böyle yandı

öncülüğündeki nevruz kutlamalarında PKK paçavraları açıldı yasa dışı sloganlar atıldı. Nevruzu bahane ederek meydanları kışkırtan PKK sempatizanları 'da faciadan döndü. Nevruz ateşini yaktıkları sırada alevlerin arasında kalan 2 kişi yaralandı. O anlar bakın nasıl kameraya yansıdı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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PKK sempatizanları nevruz ateşinde böyle yandı

sloganı atan PKK sempatizanları nevruz ateşinde yandı.

'da 'nin organize ettiği nevruz kutlamasında PKK paçavraları açıldı.

HDP'li milletvekillerinin de katıldığı kutlamalarda ateş yakılması için odunlar dizildi. Bir kişi odunların üstüne benzin döktü.

Az önce zafer işareti yaparak Apo sloganı atan bu kız da odunları yakmaya çalışırken benzin parladı. Alevlerin içinde kaldılar.

Genç kadının saçları tutuştu. Benzin döken adam ise hafif şekilde yaralandı.

Alevlerin parlamasıyla birlikte herkes panik yaşadı. Terör sloganları unutuldu.

Saçları yanan kız ve yanındaki kişi güvenlik için kurulan barikattan dışarı atladı.

Geriye faciadan dönülen bu görüntü kaldı.

Nevruz ateşinde yandılar! NEVRUZ ATEŞİNDE YANDILAR!

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