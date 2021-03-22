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Faysal Sarıyıldız, Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez PKK kampında eğitim alıp HDP'de vekil oldu

Son dakika haberine göre; Kapatılması istenen HDP iddianamesinde vekillerin Kandil bağı tek tek anlatıldı. , , ve 'in PKK kampında silah eğitimi alıp ardından milletvekili adayı daha sonra da vekil oldukları ortaya çıktı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.03.2021
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Faysal Sarıyıldız, Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez PKK kampında eğitim alıp HDP'de vekil oldu

Kapatılması istenen HDP'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı ve PKK'yla iltisaklı bir parti olduğu iddianamede açıkça anlatıldı. İddianameye göre; HDP eski milletvekili ile , ve 'in PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim aldıktan sonra milletvekili adayı ve ardından milletvekili oldukları belirtildi.

Başsavcılığı'nın üç yıl önce hazırladığı iddianamede HDP 'nda çaycılık yapan D.E.'nin ifadesi de yer aldı. D.E. ifadesinde "4 milletvekili, milletvekili olmadan önce PKK'nın kampına gitti. Burada yaklaşık 20 gün silahlı ve ideoloji eğitimi aldıklarını, eğitimi başarı ile tamamladıklarını, eğitimi yapamazlarsa milletvekili olamayacaklarını bizzat bana söyledi. Hatta bana 'Dağa gittin mi, eğitim aldın mı?' diye sordular. Ben de gözleri bozuk olduğundan dolayı gitmediğimi söyledim" dedi. İşte detaylar:

Encü'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Şırnak 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki yıl önce dava açıldı. Encü'ye daha önce de Şırnak 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Encü'ye terör örgütü propagandası yapmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Encü'nün cezası, 17 Ekim 2017 tarihinde kesinleşti.

Sarıyıldız'a da Cizre 2.Ağır Ceza Mahkemesi'nde çeşitli suçlardan dava açılmıştı. Birçok örgüt üyesini deşifre eden R.D. itirafında Sarıyıldız'ın örgütten talimatları harfiyen uyguladığını, yasak sırasında bütün mevzileri gezdiğini ve örgüt mensuplarına moral ve motivasyon olduğunu anlattı.

'nın bir diğer iddianamesinde M.İ. isimli örgüt üyesi de yaralı haldeyken Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu kişilerce ambulansa bindirildiğini anlattı. Yine Sarıyıldız, 'den getirilen ağır silahları teslim alacak kuryeyi buluşma noktasına götürmüştü.

Kurye ve silahları teslim kişi, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Ancak Sarıyıldız dokunulmazlığı nedeniyle gözaltına alınamadı.Sarıyıldız'ın son olayında 3 roketatar, 4 adet M.16 otomatik tüfek, 25 el bombası ve 2 bin mermi ele geçirilmişti.

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