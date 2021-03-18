Millet İttifakı'nda HDP krizi büyüyor! İYİ Parti HDP'nin kapatılması davasına nasıl cevap verdi?
Resmiyette İYİ Parti ve CHP'den oluşan Millet İttifakı'daki çatlak gizli ortakları HDP yüzünde büyümeye devam ediyor. En son Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart paylaşımında baş gösteren gerginlik, HDP'ye açılan kapatma davası nedeniyle yeniden gün yüzüne çıktı. 18 Mart nedeniyle Çanakkale'ye giden Meral Akşener soruları arkasını dönerek cevapsız bıraktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymadığı sürece kapatılmasının doğru olduğunu savundu.
Millet İttifakı'ndaki çatlak HDP'ye açılan kapatılma davasıyla yeni bir boyut kazandı. HDP'nin PKK'ya savaş açmadığı sürece cezasını ödeyeceğini belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır." dedi.
AĞIRALİOĞLU'NDAN HDP CEVABI
Sözlerine, "Hiç kimse seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamamalıdır, hiç kimse seçildim diye suç işleme hakkını kazandım duygusuyla siyaset yapmamalıdır" diyerek, devam eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti;
"Terör, siyasetin değil memleketin gündeminden çıkarılmalıdır. Al bayrağın altında çocuklarımız mutlu yaşasın diyedir gayretimiz. Al bayrağa sarılı tabutlar görmek istemiyoruz. Siyaset şu kararı vermek zorundadır; Terörle mesafesizlik siyaseti enfekte ediyor. HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır. İYİ Parti de AK Parti de MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Kurallar suçlara göre tanımlanmalıdır. Kim ihlal ederse, cezasını ödemelidir."
HDP SORUSUNA İZİN YOK
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Çanakkale'de bir takım temaslarda bulundu.
Burada gazetecilere Çanakkale Zaferi'ne ilişkin kısa bir açıklama yapan Akşener, gazetecilerin soru sorma girişimleri üzerine arkasını döndü soru almadı.
Akşener hızla gazetecilerden uzaklaşırken, danışmanları da gazetecileri soru sormamaları için uyardı.
İTTİFAK İFŞA OLDU HATLAR GERİLDİ
Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" paylaşımıyla CHP-HDP-İYİ Parti ittifakını bir kez daha gözler önüne sermişti.
İttifakın adeta gün yüzüne çıkması üzerine İYİ Parti'den İmamoğlu'na sert tepkiler geldi.
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Vedat Yenerer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "siyasi fırıldak" dedi.
Yenerer mesajında, "Allah'ın Ekrem'i, sen ne menem bir siyasi fırıldaksın? Her açıklamanı, her icraatını talimatla yaptığın çok belli oluyor. Senden artık gına geldi" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Anneleri yıllardır evlâtsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti İBB Grup Sekreteri ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık da, Ekrem İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi ve "Biz ipleri koparmayız gerekirse keser atarız. Kıyamet kopması için İstafil Aleyhisselam sur'a üfleyecek dahi olsa bile, teröristlerle ne genel başkanımız ne de hiçbir İYİ Partili anılamaz. Nokta. Twitimi saptıran ahmaklar, CHP dışında hiçbir parti ile ittifak yapmadık. Bırakın partiyi ima edilen alçaklarla yan yana bile gelmedik, gelmeyiz. Seçim ittifakı yaptık, teröristlerle anılma ittifakı yapmadık" ifadelerini kullandı.