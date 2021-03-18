Millet İttifakı'nda HDP krizi büyüyor! İYİ Parti HDP'nin kapatılması davasına nasıl cevap verdi?

AĞIRALİOĞLU'NDAN HDP CEVABI

Sözlerine, "Hiç kimse seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamamalıdır, hiç kimse seçildim diye suç işleme hakkını kazandım duygusuyla siyaset yapmamalıdır" diyerek, devam eden Ağıralioğlu, şunları kaydetti;

"Terör, siyasetin değil memleketin gündeminden çıkarılmalıdır. Al bayrağın altında çocuklarımız mutlu yaşasın diyedir gayretimiz. Al bayrağa sarılı tabutlar görmek istemiyoruz. Siyaset şu kararı vermek zorundadır; Terörle mesafesizlik siyaseti enfekte ediyor. HDP, PKK'ya savaş açmak zorundadır. Açmadığı müddetçe, terörün gölgesinde kalıp, meşruiyet alanını kendi kendine kapatacaktır. O iradeyi göstermedikleri müddetçe, bu tarz siyasi tartışmaların içinde hukuk mutlaka kendi üzerine düşeni yapmak zorunda kalacaktır. İYİ Parti de AK Parti de MHP de terörün gölgesinde kalırsa, onlar da kapatılsın. Kurallar suçlara göre tanımlanmalıdır. Kim ihlal ederse, cezasını ödemelidir."