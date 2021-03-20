Son dakika: HDP için kritik süreç başladı! Kapatma davasında AYM adımı

Edinilen son dakika bilgisine göre, kapatma davasında iddianamenin incelenmesi sürecine geçildi ve bu kapsamda raportör görevlendirmesi gerçekleştirildi. Raportörün ilk incelemeye ilişkin raporunu tamamlayarak AYM heyetine sunmuş olması gerekiyor. Bunun ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmediğine karar verecek.

15 GÜNÜ GEÇMEYECEK SÜREÇ BAŞLADI

Bu süre Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) hükümlerine göre iddianamenin gönderilmesinden itibaren 15 günü geçemeyecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle hazırlanan iddianame sonrasında Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) dava süreci başladı. AYM Başkanı Zühtü Arslan, iddianamenin incelenmesi için raportör görevlendirdi. 15 gün içinde ilk inceleme sonrası iddianamenin kabul edilip edilmediği netlik kazanacak.