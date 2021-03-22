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0){for(t=0;t
22 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Videolar Gündem Videoları HDP'li isimler PKK kamplarında silah eğitimi alıp vekil oldu! Kandil'den Meclis'e nasıl geldiler? HDP'li isimler PKK kamplarında silah eğitimi alıp vekil oldu! Kandil'den Meclis'e nasıl geldiler? Giriş: 22.03.2021 10:16 Güncelleme:22.03.2021 10:22 Kapatılması istenen HDP iddianamesinde vekillerin Kandil bağı tek tek anlatıldı. İddianameye göre; HDP eski milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez'in PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim aldıktan sonra milletvekili adayı ve ardından milletvekili oldukları belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı. DİĞER