HDP'li isimler PKK kamplarında silah eğitimi alıp vekil oldu! Kandil'den Meclis'e nasıl geldiler?

Kapatılması istenen HDP iddianamesinde vekillerin Kandil bağı tek tek anlatıldı. İddianameye göre; HDP eski milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez'in PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim aldıktan sonra milletvekili adayı ve ardından milletvekili oldukları belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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