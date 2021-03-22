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HDP'li isimler PKK kamplarında silah eğitimi alıp vekil oldu! Kandil'den Meclis'e nasıl geldiler?

A Haber
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Giriş: 22.03.2021 10:16
Güncelleme:22.03.2021 10:22
Kapatılması istenen HDP iddianamesinde vekillerin Kandil bağı tek tek anlatıldı. İddianameye göre; HDP eski milletvekili Faysal Sarıyıldız ile Ferhat Encü, Leyla Birlik ve Aycan İrmez'in PKK kamplarında yaklaşık bir ay silahlı eğitim aldıktan sonra milletvekili adayı ve ardından milletvekili oldukları belirtildi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
PKK kampında eğitim alıp HDPde vekil oldular! PKK KAMPINDA EĞİTİM ALIP HDP'DE VEKİL OLDULAR!
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