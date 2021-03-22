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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin mesaj

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşunun, çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemeyeceğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin mesaj

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş, 11'i imzalayıp onaylamamış, 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez."

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