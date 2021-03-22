Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iş yerleri için maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın." ifadelerine yer verdi.

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İ�� yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021