Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan iş yerleri için maske uyarısı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın." ifadelerine yer verdi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İş yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın." ifadelerine yer verdi.
Detaylar gelecek...
İ�� yerinde maskesini çıkaranlar olduğu bilgisini alıyoruz. Oysa risk, dışarıda olduğu gibi, iş ortamında da sürüyor. İşteyken, gözden uzak da değilsiniz: Aldığınız riskle 83 Milyonun gözü önündesiniz. Lütfen sorumlu davranın. Maskenizi çıkarmayın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 22, 2021