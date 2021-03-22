Son dakika: Barış Pınarı Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35'e çıktı
Son dakika haberleri... Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 35'e çıktığını açıkladı.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu" denildi.
Detaylar gelecek...
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021
Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu pic.twitter.com/Tc8gc1Godl