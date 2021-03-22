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Son dakika: Barış Pınarı Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35'e çıktı

Son dakika haberleri... Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verildiğini açıklayan , etkisiz hale getirilen terörist sayısının 35'e çıktığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu" denildi.

3 günde 35 PKK/YPGli etkisiz hale getirildi 3 GÜNDE 35 PKK/YPG'Lİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Detaylar gelecek...

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