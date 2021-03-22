Son dakika: Barış Pınarı Bölgesi'nde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 35'e çıktı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu" denildi.

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Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirilidi.



Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu pic.twitter.com/Tc8gc1Godl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2021