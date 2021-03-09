10 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Prof. Dr. Uğur Şahin'in ürettiği Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni gelişme! İngiltere'deki çalışmanın sonucu belli oldu

Prof. Dr. Uğur Şahin'in ürettiği Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni gelişme! İngiltere'deki çalışmanın sonucu belli oldu

Son dakika haberleri... Prof. Dr. ve eşi Dr. ’nin bulduğu ve dünyaya umut olan Kovid-19 aşısında yeni gelişme... Dünyaya umut olan aşının 'de ortaya çıkan mutanta karşı etkili olduğu duyurulmuştu. Peki 'da ortaya çıkan ve ağır hastalık yapma ihtimali daha yüksek olan mutant virüse karşı etkili olup olmadığı netlik kazanmamıştı. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. aşısı Brezilya'daki mutasyona uğraşmış virüse karşı etkili mi? İngiltere'de yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı. İşte detaylar...

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
ABONE OL

Son dakika haberler...Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınınından kurtulmak için milyonlarca insan aşılanıyor. Virüs ise hayatta kalmak için sürekli şekil değiştiriyor.

Aşılar da bu değişime uygun şekilde güncellenme yarışı içine girerken, İngiltere'den müjdeli haber geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA