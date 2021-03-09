Son dakika haberler...Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınınından kurtulmak için milyonlarca insan aşılanıyor. Virüs ise hayatta kalmak için sürekli şekil değiştiriyor.

Aşılar da bu değişime uygun şekilde güncellenme yarışı içine girerken, İngiltere'den müjdeli haber geldi.