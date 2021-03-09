Prof. Dr. Uğur Şahin'in ürettiği Kovid-19 aşısıyla ilgili yeni gelişme! İngiltere'deki çalışmanın sonucu belli oldu
Son dakika haberleri... Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin bulduğu ve dünyaya umut olan Kovid-19 aşısında yeni gelişme... Dünyaya umut olan aşının İngiltere'de ortaya çıkan mutanta karşı etkili olduğu duyurulmuştu. Peki Brezilya'da ortaya çıkan ve ağır hastalık yapma ihtimali daha yüksek olan mutant virüse karşı etkili olup olmadığı netlik kazanmamıştı. Konuyla ilgili ilk resmi açıklama geldi. Pfizer BioNTech aşısı Brezilya'daki mutasyona uğraşmış virüse karşı etkili mi? İngiltere'de yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı. İşte detaylar...
DÜNYA DHA
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Son dakika haberler...Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınınından kurtulmak için milyonlarca insan aşılanıyor. Virüs ise hayatta kalmak için sürekli şekil değiştiriyor.
Aşılar da bu değişime uygun şekilde güncellenme yarışı içine girerken, İngiltere'den müjdeli haber geldi.