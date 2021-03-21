21 Mart 2021, Pazar
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CHP'li üyenin yardım ettiği teröristlerin hücre evi görüntülendi! İşte casus kamerasına yansıyan terörist evi

İlçe Teşkilatında yönetim kurulu üyesi M.K'nın yardım ettiği teröristlerin evi görüntülendi. A Haber'in de bölgeden takip ettiği olayda, teröristlerin evinin casus kameralarıyla korunduğu ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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'ın ilçesine bağlı 'nde 2 gün önce çiftlik evine yapılan operasyonda yakalanan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen şahsın, Kırıkhan İlçe Teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin hücre evi görüntülenirken, evin casus kameralarla korunduğu görüldü.

bağlı Kaletepe Mahallesi'nde 18 Mart Perşembe günü jandarma ve ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i yaralı 3 kişi yakalandı. Operasyonda yakalanan M.K.'nın ise 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Mehmet K.'nın CHP 'nda yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda 'nun rozetini takıp, Kırıkhan İlçe Temsilciliği yaptığı öğrenildi.

Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte M.K. CHP'den ihraç edildi. Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu İl Başkanı da, M.K.'nın derneğe üyeliği ile ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun adını hiç kimse kirletemez. Kendisini vatansever, milliyetçi olarak tanıtan bu teröristin kamufle olmak için federasyonumuzun adını kullanmasına asla müsaade etmeyiz. Bu haine federasyonumuzun rozetini takmıştık ancak güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için resmi üyeliğini gerçekleştirmemiştik" denildi.

M.K.'nın gözaltında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Teröristlerin kaldığı hücre evi de görüntülendi.

Hücre evininde teröristlerin kaldığı yataklar, cep telefonları, yemek masaları ve evin dört bir tarafına yerleştirilmiş sadece insan odaklı casus kameralar ve bu kameralara ait kayıt cihazları bulundu.

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