Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan sözler: Koronavirüs en kötüsü değil! Hazır olmalıyız

Uğur Şahin röportajında şu ifadelere yer verdi: 'İlaç üreticileri ve dünya devletlerinin birincil hedefi bir aşı üretildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde bağışık hale getirecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır.'

Dünyadaki aşılama üretimi ve kampanyaların şu anki durumuna bakınca bu gerçekleşmesi zor bir hayal gibi görünüyor. Şahin bunun çözümünün ise devletler ve özel sektör arasında yapılacak ortaklıkta yattığını belirtiyor. Bunun sağlanması için de sigorta sistemindeki sorunların giderilmesi gerekiyor.

Şahin 'Dünyadaki tüm nüfus için yeterli dozu üretmeye hazır değiliz.' diyor ve ekliyor 'Bunun değişmesi gerek. Aşıyı sadece hızlıca bulmak değil aynı zamanda yeterli dozu hızlıca üretmek de en önemli zorunluluk.'