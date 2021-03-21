Özlem Türeci'den kanser aşısı açıklaması

Eşi Uğur Şahin ile birlikte Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşı ile dünyanın gündemine oturan Özlem Türeci, kanser aşısı ile ilgili de müjdeyi verdi. Türeci, "elimizde kanser ile mücadele eden Emerna aşılarımız var. Birkaç yıl içerisinde insanlara sunmaya hazırlanıyoruz" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN