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Özlem Türeci'den kanser aşısı açıklaması

A Haber
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Giriş: 21.03.2021 12:32
Güncelleme:21.03.2021 12:41
Eşi Uğur Şahin ile birlikte Kovid-19'a karşı geliştirdikleri aşı ile dünyanın gündemine oturan Özlem Türeci, kanser aşısı ile ilgili de müjdeyi verdi. Türeci, "elimizde kanser ile mücadele eden Emerna aşılarımız var. Birkaç yıl içerisinde insanlara sunmaya hazırlanıyoruz" dedi. Ayrıntıları A Haber muhabiri İsmail Erel Frankfurt'tan aktardı.
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