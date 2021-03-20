Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tepki: Demokrasiye kara leke

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Nevruz'la ilgili bir mesaj paylaştı.

Devlet Bahçeli'nin paylaşımları şöyle:

Öyle günler, öyle bayramlar vardır ki, milli birliğin dayanağı, milli varlığın kaynağı, milli dirilişin kıvancıdır. Nevruz, işte böylesi bir bayramın adıdır. Nevruz uyanıştır, canlılıktır, kaynaşmadır, kucaklaşmadır, kutlu bir toparlanışın simgesidir.

Türk milleti Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu tarih ve kültür hazinesini bugüne kadar imrenilecek bir heyecanla ve yüksek hedefler eşliğinde yaşamış ve yaşatmıştır. Nevruz baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin müellifidir.





BOZKURT'UN GELECEĞE YÜRÜYÜŞÜ NEVRUZ'LA BAŞLAMIŞTIR

Hoşgörü arayan Nevruz'un mesajlarına bakmalıdır, bereket ve bolluk özlemi çeken Nevruz'un ruhuna odaklanmalıdır. Nevruz Bayramı, Türk'ün bahar bayramıdır, Türk milletinin yeni günü, ilkyazı, taze yılıdır. Ergenekon'dan çıkış, Bozkurt'un geleceğe yürüyüşü Nevruz'la başlamıştır.

Balkanlar'dan Turan coğrafyasına kadar kutlanan Nevruz Bayramı, ayrılığa, ayrımcılığa, bölücülüğe, bölünmeye, nifaka ve şiddet niyetlerine karşı güvence, Türklüğün tarihin derinliklerinden gelen kültürel gücüdür. Nevruz'da yakılan ateşler ise kötülüğün defini hedeflemektedir.