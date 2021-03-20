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Riskin artığı Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı! "Kendilerini kandırıp ateşe atıyorlar

güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü ’da, kent merkezi (HES) uygulamasındaki risk haritasında yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Kentte, soğuk ve rüzgârlı havaya rağmen bazı vatandaşlar deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürüp, yürüyüş yaparken, çocuklar ise parklarda oyun oynadı. Maske takmayanların kendilerini kandırıp ateşe attıklarını söyleyen , "Kendisine saygısı olmayanını kimseye saygısı olmaz. Bu bataktan kurtulmamız için kendimizi dezenfekte etmemiz lazım, kanunlara uymamız lazım." dedi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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Sağlık Bakanı 'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 6-12 Mart 2021 tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü 'da, vaka sayısındaki devam eden artış (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı.

3 Mart'ta haritadaki kırmızı oranı artarken, bugün ise vaka sayılarındaki yükselişe paralel olarak kent merkezi büyük oranda kırmızı renkle kaplandı.



Bu arada, bugün hafta sonu olması nedeniyle soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen bazı vatandaşlar İlçesinde deniz kenarına giderek sahilde bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı, çocuklar ise parklarda oynadı.



'ALLAH'TAN HES KODU VAR'
Samsun'da vakaların artmaya devam ettiğini belirten , "Vakalar arttı çünkü gençlerimiz dikkat etmiyorlar, insanlarımız dikkat etmiyorlar. Maske takmıyorlar, Covid-19 olanlar dışarı çıkıyorlar. Allah'tan HES kodu var, insanları durduruyorlarmış HES kodunda Covid-19 olmasına rağmen hala inkar edenler bile oluyor. Kendimize dikkat etmemiz lazım, maskeye dikkat etmemiz lazım, evlerden mümkün mertebe dışarı çıkmamamız lazım. Mecbur olmadıkça dışarı çıkmıyorum herkesin kendisini sakınması lazım. Yazık günah değil mi? Başka insanların hakkına giriyorlar" dedi.



'KENDİLERİNİ KANDIRIP, ATEŞE ATIYORLAR'
Maske takmayanların kendilerini kandırıp ateşe attıklarını söyleyen , "Kendisine saygısı olmayanını kimseye saygısı olmaz. Bu bataktan kurtulmamız için kendimizi dezenfekte etmemiz lazım, kanunlara uymamız lazım. Ben evden dışarı çıkmıyorum, kimseye yaklaşmıyorum, çift maske takıyorum. Biz hasta olursak devlete de yük oluyoruz. Fedakar doktorlarımız, hemşirelerimiz bizim için görev yapıyorlar. Hasta olup saklayanlar da oluyor. Madem sen hastasın, acısını biliyorsun, başkalarına da tattırma bu acıyı. Birlik beraberlik her şeyi yener, böyle bu koronadan kurtulabiliriz" diye konuştu.

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