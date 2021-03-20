Riskin artığı Samsun'da HES haritası kırmızıyla kaplandı! "Kendilerini kandırıp ateşe atıyorlar





'KENDİLERİNİ KANDIRIP, ATEŞE ATIYORLAR'

Maske takmayanların kendilerini kandırıp ateşe attıklarını söyleyen Nejat Palisoğlu, "Kendisine saygısı olmayanını kimseye saygısı olmaz. Bu bataktan kurtulmamız için kendimizi dezenfekte etmemiz lazım, kanunlara uymamız lazım. Ben evden dışarı çıkmıyorum, kimseye yaklaşmıyorum, çift maske takıyorum. Biz hasta olursak devlete de yük oluyoruz. Fedakar doktorlarımız, hemşirelerimiz bizim için görev yapıyorlar. Hasta olup saklayanlar da oluyor. Madem sen hastasın, acısını biliyorsun, başkalarına da tattırma bu acıyı. Birlik beraberlik her şeyi yener, böyle bu koronadan kurtulabiliriz" diye konuştu.











