17 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

Son dakika haberi... Hakkında “Terör propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilen Kocaeli Milletvekili 'nun dokunulmazlığının düşürülmesi hakkındaki karar Genel Kurulu'nda okundu. Böylece, Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığı düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika: HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu bazı uluslararası anlaşmaları görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki dokunulmazlığının kaldırılması ve milletvekilliğinin düşürülmesi dosyası da gündeme geldi.

Konuşmaların ardından karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 55'e düştü.

Daha sonra Meclis'te başlayan tartışmalar sonrası oturuma ara verildi.

HAKKINDA TERÖR SORUŞTURMASI VAR
Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında "Terör propagandası yapmak" suçlamasıyla 2 yıl hapis cezası verilmişti.

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