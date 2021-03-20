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HDP çağrı yaptı İYİ Parti desteğini açıkladı: Vekilliği düşürülmesine karşıyız

Kapatma davası ve 'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin Eş Başkanı , CHP ve 'ye "birlikte fotoğraf verelim" çağrısında bulunmuştu. ve "birlikte fotoğraf vermeye" pek sıcak bakmıyor ancak HDP’yi de kaybetmek istemiyor. Öyle ki CHP’nin ardından İYİ Parti'den de HDP’ye destek açıklaması geldi.

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Giriş Tarihi: 20.03.2021 Güncelleme Tarihi: 20.03.2021
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cephesinden geç de olsa 'ye bu sözlerle destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Milletvekili bir televizyon kanalında HDP'li 'nun terör örgütü propagandası yapmak suçundan vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.

İYİ Partili Çıray, hukuk kurallarının ihlal edilerek bu kararın alındığını iddia etti. HDP'li Gergerlioğlu'na sahip çıktı.

Çıray, terör propagandası yapan Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini kabul etmediklerini söyledi.

İYİ Parti Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir süre konuşmamış ve tam anlamıyla nabız yoklamıştı. Ancak HDP sessizliğe tavır koymuş ve birlikte fotoğraf verelim çağrısı yapmıştı.

İYİ parti fotoğraf konusuna yanıt vermese de HDP bir şekilde destek vermiş oldu.

HDP çağrı yaptı İYİ Parti desteğini açıkladı! HDP ÇAĞRI YAPTI İYİ PARTİ DESTEĞİNİ AÇIKLADI!

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