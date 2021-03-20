HDP çağrı yaptı İYİ Parti desteğini açıkladı: Vekilliği düşürülmesine karşıyız

İYİ Parti cephesinden geç de olsa HDP'ye bu sözlerle destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray bir televizyon kanalında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası yapmak suçundan vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.