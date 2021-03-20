HDP çağrı yaptı İYİ Parti desteğini açıkladı: Vekilliği düşürülmesine karşıyız
Kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP ve İYİ Parti'ye "birlikte fotoğraf verelim" çağrısında bulunmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener "birlikte fotoğraf vermeye" pek sıcak bakmıyor ancak HDP’yi de kaybetmek istemiyor. Öyle ki CHP’nin ardından İYİ Parti'den de HDP’ye destek açıklaması geldi.
İYİ Parti cephesinden geç de olsa HDP'ye bu sözlerle destek geldi. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray bir televizyon kanalında HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun terör örgütü propagandası yapmak suçundan vekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi.
İYİ Partili Çıray, hukuk kurallarının ihlal edilerek bu kararın alındığını iddia etti. HDP'li Gergerlioğlu'na sahip çıktı.
Çıray, terör propagandası yapan Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini kabul etmediklerini söyledi.
İYİ Parti Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından bir süre konuşmamış ve tam anlamıyla nabız yoklamıştı. Ancak HDP sessizliğe tavır koymuş ve birlikte fotoğraf verelim çağrısı yapmıştı.
İYİ parti fotoğraf konusuna yanıt vermese de HDP bir şekilde destek vermiş oldu.