Son dakika: İYİ Parti'de deprem! Adana il ve ilçe teşkilatlarından 27 kişi istifa etti

20 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da yapılan İYİ Parti 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaşanan demokrasi dışı uygulamalar ile partinin kuruluşundan bu yana emek vermiş insanların açık bir şekilde hedef alınarak itibar suikastı yapılıp isimleri kirletilmeye çalışıldı. Yine kırılma noktası olarak tabir ediliyor istifa eden partililer tarafından.