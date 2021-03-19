Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e çok sert 'diktatör' tepkisi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz." diyerek CHP'li Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.
Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:
Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...
Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 19, 2021
Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...
Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.
Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.
Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız "diktatör" ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.
Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatmıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir.
ALTUN'DAN SERT TEPKİ: SESİ KULAKLARI TIRMALAYAN HADSİZ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP'li Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli hakkındaki sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hakettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." ifadelerini kullandı.
.