Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e çok sert 'diktatör' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.



Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:



Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...

Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş.

Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz... — Ömer Çelik (@omerrcelik) March 19, 2021



Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.