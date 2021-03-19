Son dakika: MSB paylaştı! Doğu Akdeniz'den sıcak görüntüler: Türkiye ve ABD'den ortak eğitim
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, TCG Gemlik fırkateyninin, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi görev grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.
GÜNDEM DHA
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Gemlik bugün Doğu Akdeniz'de, ABD'nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor.
Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabı üzerin şu açıklamada bulundu:
"Doğu Akdeniz'de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir.
Türkiye Bayrağı TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz'de ABD'ye ait Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor." denildi.