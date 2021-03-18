18 Mart 2021, Perşembe
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Sisi ve Miçotakis'ten Doğu Akdeniz görüşmesi

Son dakika haberleri... Mısır Cumhurbaşkanı ile Yunanistan Başbakanı , yaptıkları telefon görüşmesinde ve konularını ele aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2021
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Sisi ve Miçotakis'ten Doğu Akdeniz görüşmesi
Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ile Miçotakis telefonda görüştü.

Görüşmede, ekonomi, güvenlik ve enerjinin yanı sıra Libya ve Doğu Akdeniz'deki bölgesel konulara ilişkin fikir alışverişi yapıldı.

Miçotakis, ülkesinin Mısır ile ikili düzeyde veya "Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki üçlü iş birliği mekanizması çerçevesinde" ortak iş birliğini geliştirmeye istekli olduğunu ifade etti.

İki ülke için ortak öneme sahip konulara işaret eden Miçotakis, bu konularda koordinasyon ve istişarelerin devamını istediklerini bildirdi.

Sisi de "Mısır'ın Yunanistan ile yapıcı iş birliği görüntüsünden, gerek iki ülke arasında gerekse üçlü iş birliği mekanizması çerçevesinde oluşan olumlu gelişmeden duyduğu memnuniyeti" ifade etti.

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