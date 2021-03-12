ABD'de Türkiye'ye karşı flaş Doğu Akdeniz hamlesi! Ordu Yunanistan için hazırlanıyor
Yunanistan'ın tüm hukuksuz hamlelerine göz yuman ABD, Doğu Akdeniz'de de Türkiye'nin karşısına geçti. Yunanistan'a destek veren ABD, Türkiye hakkında skandal açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a destek veren ABD, asker ve savaş gemilerini tehdit olarak kullanacak.
Gece yarısı duyuruldu, USS Eisenhower'ın yanı sıra 22 savaş gemisi ve 5 bini aşkın askerle bölgeye gelen ABD ordusu Yunanistan'la birlikte gövde gösterisine girişti. Yunan medyası, 'Girit'te Ankara'nın kabusu: Yunan F-16 ve F-4'leri USS Eisenhower'dan kalkan F-18'lerle kanat kanada' başlıklarıyla kendinden geçti.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarının ardından ABD çok tehlikeli bir adım daha attı, resmi açıklama Perşembe günü gece yarısı geldi.
Uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ın başını çektiği ABD filosu, Akdeniz'in ortasında Yunanistan deniz kuvvetleriyle birlikte tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.
ABD'nin Avrupa-Afrika Deniz Kuvvetleri, IKE Taarruz Grubu'nun Doğu Akdeniz'de Yunan ordusuyla giriştiği savaş oyununda denizaltıların da seyrettiğini ve jetlerin havalandığını açıkladı.
BÜYÜKELÇİ'DEN SKANDAL AÇIKLAMA
ABD'nin Doğu Akdeniz'de istikrar için Yunanistan'la işbirliğini artıracağı vurgulanan resmi açıklamada, tatbikatın tüm organizasyonunun Yunan deniz kuvvetleri komutanlığı tarafından yapıldığı belirtildi.
ABD'nin Yunanistan hayranı Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, iki ülkenin savunma işbirliğinin her geçen gün güçlendiğini dile getirip "Özellikle IKE Taarruz Grubu'nu Akdeniz'de görmekten gurur duyuyuyorum" dedi.
YUNAN MEDYASI: GİRİT ANKARA'NIN KABUSU
Doğu Akdeniz'e gelen ABD filosunda USS Dwight D. Eisenhower'ın yanı sıra 22 savaş gemisi ve 5 bini aşkın asker bulunuyor. Yunan medyası, beklendiği gibi tatbikatı sevinç çığlıkları atarak sundu.
'Girit kalesi Ankara için bir kabus: Yunan F-16 ve F-4'leri USS Eisenhower'dan kalkan F-18'lerle kanat kanada' başlıkları atıldı, Amerikan filosunun gelecek hafta Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne demirleyeceğini yazdı. Yunanistan ordusu, geçtiğimiz hafta da bir başka müttefiki Fransa'nın Charles de Gaulle uçak gemisiyle yine Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı tatbikata imza atmıştı.
ABD SAFINI SEÇTİ
Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.
Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.
Fransız Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.