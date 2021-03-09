KATHIMERINI: TÜRKİYE KARŞISINDA ŞANSIMIZ YOK

Kathimerini'den Angelos Stangos, son dönemde dışa bağımlılığı iyiden iyiye artan ve sırtını İsrail, Fransa ve ABD'ye dayayan Yunanistan'ın Türkiye karşısında bir şansı olmadığını yazdı. Stangos şunları söyledi: Aksi bir durum olmadığı sürece, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar Atina'nın elini zorlaştırarak Yunanistan için daimi ve büyük bir endişe kaynağı olmaya devam edecek.

Tüm uzmanlara göre koronavirüs krizi bir noktada sona erecek, başta Avrupa Birliği olmak üzere ekonomi ile ilgili sorunlar daha ciddi bir şekilde yönetilecek ve biz bölgesel sorunlara bir noktada geri döneceğiz. Türk politikası artık bölgede nüfuzunun genişlemesini ve Türkiye'nin önde gelen bölgesel güç ve lider olarak tanınması için artan çabaları içeriyor. Bu girişimlerin altında bulunduğu çatı ise "Mavi Vatan" doktrini olarak biliniyor.