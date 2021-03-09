Yunanistan ve Suudi Arabistan'dan Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı büyük oyun! Savaş jetlerini gönderdiler
Fransa, ABD ve İsrail'in ardından Suudi Arabistan ile de anlaşma yapan Yunanistan, Mısır'ın Türkiye'ye destek vermesiyle adeta çılgına döndü. Koruyucularından destek isteyen Yunanistan için ilk harekete geçen Suudi Arabistan oldu. Doğu Akdeniz krizinde de Türk düşmanlığını gösteren Suudi Arabistan, Yunanistan için F-35 savaş jetlerini Kıbrıs açıklarına gönderdi.
Yunanistan'a Patriot füze savunma sistemi satmaya hazırlanan Suudi Arabistan, Türkiye karşıtı çok tehlikeli bir hamleye girişiyor. Kıbrıs açıklarındaki askeri hareketlilik ise uydu fotoğraflarına yansıdı.
Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanlığını Mısır'ın dikkate almasıyla Doğu Akdeniz'deki dengeler değişti. Ankara Kahire'e ile anlaşma imzalayabileceğini duyurdu, etekleri tutuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı apar topar Mısır'a gönderdi.
Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü'yle bir araya gelen Dendias, resmi Twitter mesajında Türkiye'ye değinmedi ancak Mısır'ın attığı 18. parsel adımının tamamen teknik bir karar olduğunu savundu.
Yunan medyası ise Mısır'ın Türkiye ile anlaşacağı yönündeki haberleri yalanladığını ileri sürdü. To Vima gazetesi Mısır ve Yunanistan'ın 28. meridyen adımına rağmen anlaşmaya vardığını yazdı.
Ancak Yunan medyasında Kahire'ye karşı öfke dolu başlıklar göze çarpıyor. Ta Nea 'Mısır'ın Türkiye ile sinsi oyunu' başlığını kullandı, Proto Thema 'Mısır'dan kalleşlik' ifadesini başlığına çekti.
Doğu Akdeniz'e kıyıdaş ülkelerden Mısır, bölgede enerji kaynakları araştırmak için çıktığı ihalede faaliyet alanı olarak 28. meridyenin doğusunun, başka bir deyişle Türkiye'nin 2019'da Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği Türk kıta sahanlığınıN güney sınırını belirledi.
SUUDİ F-15'LERİ GİRİT'E GELİYOR
Müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte Doğu Akdeniz krizinde Yunanistan'ın yanında saf tutan Suudi Arabistan, Türkiye'ye karşı Atina'ya Patriot füzeleri satmaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan ayrıca altı F-15 jetini bu hafta Cumartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gönderiyor. Yunan medyası, iki ülkenin Türkiye'ye gözdağı vermek için tatbikata girişeceğini bildiriyor.
Medyadaki haberlere göre, Suudi pilotlar ve diğer teknik personel çoktan Girit'e iniş yaptı. Tatbikatta Yunan savaş uçaklarının yanı sıra donanma gemileri de yer alacak.
Fransa'nın doğu Akdeniz'e gönderdiği uçak gemisi Charles de Gaulle ise Yunan savaş gemileriyle tatbikatlar yapıyor. Uçak gemisi son olarak Kıbrıs açıklarında uydudan görüntülendi.
Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatına yanıt vermek isteyen Yunanistan, Doğu Akdeniz'de müttefiki Fransa ile tehlikeli bir oyuna girişti. Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve deniz filosu halihazırda Doğu Akdeniz'de.
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve Belçika'nın da yer aldığı Clemenceau 21 tatbikatına Atina'nın Kanaris fırkateyniyle dahil olduğunu duyurdu. Tatbikatla aynı anda Yunan denizaltıları hareket etti, savaş uçakları da havalandı.
Görev Gücü 473 adlı Fransız filosunun komutanı Marc Aussedat'ın Yunan fırkateyni Kanaris'i deniz üzerinde ziyaret ettiği fotoğraflar da, yine Yunan Genelkurmay Başkanlığı tarafından internet sitesinde paylaşıldı.
RUM BASINI İTİRAF ETTİ: DOĞALGAZ SATAMAYIZ!
Güney Kıbrıs medyasında çıkan bir başyazı ise, Rum yönetiminin korkunç hatalarına odaklandı. Cyprus Mail gazetesinin 'Anastasiadis'in enerjide konusundaki yanılgıları bize pahalıya mal oluyor' başlıklı başyazısında Güney Kıbrıs liderinin başından bu yana kurduğu ittifakların yanlış olduğu vurgulandı.
Başyazıda Güney Kıbrıs'ın Türkiye'yi 'dışlayarak' yaptığı planın geri teptiği dile getirildi, gelinen noktada Yunanistan, İsrail ve Mısır'ın yaptıkları enerji planında Rum kesiminin dışlandığı belirtildi. Cyprus Mail'e göre, Güney Kıbrıs'ın Türkiye ile anlaşmaya varmadan doğalgaz satması mümkün değil.
KATHIMERINI: TÜRKİYE KARŞISINDA ŞANSIMIZ YOK
Kathimerini'den Angelos Stangos, son dönemde dışa bağımlılığı iyiden iyiye artan ve sırtını İsrail, Fransa ve ABD'ye dayayan Yunanistan'ın Türkiye karşısında bir şansı olmadığını yazdı. Stangos şunları söyledi: Aksi bir durum olmadığı sürece, Türkiye'nin bölgede attığı adımlar Atina'nın elini zorlaştırarak Yunanistan için daimi ve büyük bir endişe kaynağı olmaya devam edecek.
Tüm uzmanlara göre koronavirüs krizi bir noktada sona erecek, başta Avrupa Birliği olmak üzere ekonomi ile ilgili sorunlar daha ciddi bir şekilde yönetilecek ve biz bölgesel sorunlara bir noktada geri döneceğiz. Türk politikası artık bölgede nüfuzunun genişlemesini ve Türkiye'nin önde gelen bölgesel güç ve lider olarak tanınması için artan çabaları içeriyor. Bu girişimlerin altında bulunduğu çatı ise "Mavi Vatan" doktrini olarak biliniyor.
Yunanistan, bölgenin görece küçük güçlerinden biri; Türkiye'nin bölgede lider olmak için gerçekleştirdiği eylemleri ve gücünü şiddetle hissediyor. Yunanistan da çok iyi biliyor ki, durum tırmanmaya devam ederse ve açık çatışmaya varırsa, fırtınayı tek başına atlatmak zorunda kalacak.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya'ya olan bağımlılığımız göz önüne alındığında, Türkiye elbette üstün drone teknolojisine güveniyor. Bu durum yakın zamanda düzeltilmesi gereken ancak halen daha kronik sorunumuz olarak karşımızda duran "uyuşukluğumuz" ve dışa bağımlılığımızdan da kaynaklanıyor.
Türkiye'nin birçok avantajı var. Bunlardan birisi, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın bir araya getirdiği (özellikle Yunanistan'a kıyasla) geniş ve büyük ölçüde genç bir nüfusa sahip olması. Bir diğeri, Türk ordusunun yıllardır süren terörle savaş ve son zamanlarda birkaç başka çatışmaya girmelerinden edindiği deneyim. Üçüncüsü de dikkatle geliştirdiği önemli savunma sanayisi.
TÜRK SİHALARINA KARŞI ÇÖZÜM ARIYORLAR
Türkiye'ye karşı Körfez ülkeleriyle yakınlaşan Yunanistan, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen savunma fuarına Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'la katıldı. Fuarda anti-drone sistemleriyle yakından ilgilenen ikili, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da oyunu değiştiren Türk SİHA'larına karşı çare aradı.
Ziyarette ziyarette Birleşik Arap Emirlikleri tarafından üretilen SkyKnight ile İsrail üretimi Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sisteminin gündeme geldiği belirtiliyor. Atina, İsrail'den alacağı SİHA'larla Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'nda bir drone üssü kurmayı planlıyor.
Haberlere göre, iki ülke birlikte hava tatbikatı yapacak, 120 Yunan askeri Patriotlar için Suudi Arabistan'a gönderilecek ve donanma için de işbirliğine gidilecek. Yunan medyası, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve İsrail'in Türkiye'ye karşı ittifak kurduğunu öne sürdü.