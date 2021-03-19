AK Parti'de büyük heyecan! Büyük Kongre için geri sayım başladı: Slogan belli oldu

Bunun dünya siyasetinde örneği çok az görülen bir başarı olduğunu vurgulayan Ünal, "Büyük kongrede 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganını kullanacağız, çünkü Türkiye güven ve istikrarla büyüyor." diye konuştu

Ünal, "Nasıl ki Türkiye 1960 ile 2002 arasında 39 hükümet ile 42 yılını kaybetti. AK Parti ile 19 yıldan beri Türkiye büyüyor ve gelişiyor, o halde bu 19 yılın özeti aslında 'güven' ve 'istikrar', o yüzden bu kongrede 'Türkiye için güven ve istikrar' bu nedenle 'İnandığın yolda yürü' diyeceğiz." ifadesini kullandı.