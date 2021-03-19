Fransa'da gündem Türk SİHA'sı! Türkiye'nin gücü arttı etki alanı genişledi

"KALİTE-FİYAT İLİŞKİSİNDE DÜNYANIN EN İYİSİ"

AFP'ye açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kalite-fiyat ilişkisi açısından biz bu alanda en iyisiyiz. Dünyada çok farklı SİHA var ancak, fiyat ve özellikleri, bizimkiyle kıyaslandığında ortada büyük farklılıklar bulunuyor. Bizim özelliklerimize sahip olup, diğer ülkelerde üretilenlerin fiyatları neredeyse iki misli daha fazla" dedi.