19 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: MHP, AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak

Son dakika haberine göre MHP,  7'nci Olağan Büyük Kongresine aralarında TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili 'ın da bulunduğu 5 kişilik heyetle katılacak.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: MHP, AK Parti kongresine 5 kişilik heyetle katılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Mart Çarşamba günü düzenlenecek AK Parti 7'nci Olağan Büyük Kongresine katılacak parti heyetini açıkladı. Buna göre AK Parti kongresine, MHP'den TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay katılacak.

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