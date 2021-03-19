19 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre… Başkan cuma namazı çıkışında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" dedi. Erdoğan, "Sayın Biden'ın 'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma 'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz." diye konuştu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar

Başkan cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve "Biden'ın Putin hakkındaki sözleri) Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır.

Bildiğiniz gibi AB'nin dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili askıya alması gibi gelişmeler var. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, vize konusu, bunları karşılıklı olarak değerlendirme şansını bulacağız.

Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu rejim tarafından yapılan uygulamalar. Gerekli cevabı verdik, Kilis'e yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bu cevabını yine misliyle vereceğiz.

Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık, şu anda sloganlarımızdan tutunuz yapacağımız konuşmaya varıncaya kadar hepsi hazırlanıyor. Çarşamba günü yapacağım konuşma 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Onu o konuşmada da göreceksiniz.

Çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım. Çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda dayanışmamız neler olacaktır bunları da ifade edeceğiz. Çarşamba günü yapacağım konuşma adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Koronavirüs sürecinde bu kongreleri yapıyoruz. MHP yaptı, biz bir taraftan yapacağız. Bütün kongrelerimizi zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yapacak 2023'e hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye'de bir dönüşüm süreci olacak."

Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Putin'den Biden'a mesaj: Hazırım PUTİN'DEN BİDEN'A MESAJ: HAZIRIM
Rusya'dan Biden'ın Putin için kullandığı sözlere karşı adım RUSYA'DAN BİDEN'IN PUTİN İÇİN KULLANDIĞI SÖZLERE KARŞI ADIM
AK Parti'de büyük heyecan! Geri sayım başladı AK PARTİ'DE BÜYÜK HEYECAN! GERİ SAYIM BAŞLADI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA