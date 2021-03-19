Başkan Erdoğan’dan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan namaz çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve "Biden'ın Putin hakkındaki sözleri) Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir." diye konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Doğrusu Sayın Biden'ın Putin'le ilgili ifadeleri bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir ve bir devlet başkanının Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması kabul edilebilir bir ifade değildir. Bana göre de Putin çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle gerekeni yapmıştır.