19 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon lira yatırım yapıldı

Son dakika haberleri... Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon lira yaptım yapıldığını belirten , "Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrelere çıkardık" dedi.

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Giriş Tarihi: 19.03.2021 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
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Son dakika: 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon lira yatırım yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 1 trilyon lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 200 kilometrelere çıkardık. 1714 kilometre olan otoyol ağımızı, hizmete açtığımız İstanbul-İzmir, Menemen-Çandarlı, Kuzey Marmara ve Ankara-Niğde gibi otoyol projeleriyle 3 bin 523 kilometreye çıkardık." şeklinde konuştu.

Mersin Uluslararası Limanındaki Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı Genişleme Projesi hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bu proje Doğu Akdeniz çanağı ile birlikte tüm bölge ülkeleriyle aramızdaki ticaret hacmimizi artıracaktır. Liman genişletme projesiyle liman kapasitesi 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya ulaşacaktır." ifadelerine yer verdi.

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