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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Joe Biden ile görüşmeye hazırım

Son dakika haberi... ABD Başkanı 'ın "katil" ifadesinin yankıları sürerken Devlet Başkanı 'den önemli bir açıklama geldi. Putin, “ABD Başkanı Joe Biden ile cuma ya da pazartesi günü online olarak ikili ilişkileri görüşmeye hazırım” dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Joe Biden ile görüşmeye hazırım

Devlet Başkanı , "ABD Başkanı ile cuma ya da pazartesi günü online olarak ikili ilişkileri görüşmeye hazırım" dedi.

Gerilimi düşüren Putin, "Rusya ve ABD ilişkilerini muhafaza etmeli" mesajını verdi.

RUSYA'DAN BIDEN'A 'KATİL' YANITI GELMİŞTİ!

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dün yaptığı açıklamalara bugün yanıt verdi.

Peskov, Putin'e 'katil' yorumunu yapan Biden'ın açıklamaları için "Çok kötü" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 'katil' demiş ve Rusya'nın ABD 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları kapsamında, "Bedelini ödeyecek, çok yakında göreceksiniz" ifadelerini kullanmıştı. Biden'ın açıklamalarına, Kremlin'den yanıt geldi.



"BIDEN, RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTEMİYOR"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları çok kötü. Bu ifadelere ayrıntılı bir tepki vermeyeceğim. Sadece bunların ABD Başkanı'nın çok kötü açıklamaları olduğunu söyleyeceğim. Biden kesinlikle ülkemizle ilişkileri geliştirmek istemiyor. Ve bundan sonra biz de bu yönde devam edeceğiz" dedi.

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