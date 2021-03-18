Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü

SON DAKİKA HABERİ | Suriye'den atılan roketler Kilis'te eski Beşevler Mahallesi'ne düştü. Yaşanan gelişmenin ardından ekipler harekete geçerken, mahalledeki boş alana ve bir mermer atölyesine düşen roketler patlamadı. Roketleri etkisiz hale getirmek için bölgeye bomba imha ekibi çağrıldı.

Kilisli vatandaşlar Suriye'den atılan roketlerin kente düşmesinin ardından büyük bir panik yaşadı. Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığı değerlendirilen 2 roket, eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alana ve bir mermer atölyesine düştü.

ROKETLER PATLAMADI

Kente düşen roketler patlamazken, ekipler güvenlik önlemleri aldı. Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağırıldı.

YETKİLİLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Öte yandan Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Suriye'den atıldığı belirlenen roketler Kilis'te boş araziye düşmüştür. Olayda yaralanan vatandaşımız olmamıştır." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, "Rusya Federasyonu'na ateşin durdurulması için bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmış, birliklerimiz ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN BİLGİLENDİRME

Kilis Valiliği de meydana gelen olay hakkında, "18.03.2021 tarihinde 20.55 sıralarında Kilis Merkez'e Suriye'den (PYD Bölgesi) atıldığı değerlendirilen iki adet roket düşmüş ancak patlamamıştır.Olayla ilgili herhangi bir yaralanma ve maddi hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

