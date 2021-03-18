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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan..."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ’nde kendisine gösteren Gazi yakınını tehdit eden CHP’li İBB Başkanı 'na sert cevap verdi. Kabaktepe "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan 'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.03.2021 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Ekrem İmamoğlu'na sert tepki! Dün sırtını terör örgütüne yaslayan...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü töreninde gazi yakını olduğunu belirten vatandaşın, Başkanı 'na yönelik tepkisine ilişkin açıklamada bulundu.

"DÜN SIRTINI TERÖR ÖRGÜTÜNE YASLAYAN..."

Kabaktepe, Edirnekapı Şehitliğinde yaşanan olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün sırtını terör örgütüne yaslayan 'la ağaç dikerseniz, bugün göğsünü teröristlere siper eden şehitlere gül bırakamazsınız. Yüreği yanan bir gazi yakını çıkar, böyle haykırır gerçeği: 'Burası sizin Pervin Buldan'la çiçek ektiğiniz hatıra ormanı değil, !" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLİKTE NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'nde şehit kabirlerine karanfil bıraktığı sırada, gazi yakını olduğunu belirten bir kişi, "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim? Gazi yakını olarak bir şey sormak istiyorum." demişti.

İmamoğlu'nun "Mezarlıktayız sonra sor." yanıtını verdiği vatandaş, "Burası Pervin Buldan ile beraber çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan. Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı." diyerek göstermişti. İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Gazi öyle olmaz. Seni araştırır bulurum ben, merak etme." diye yanıt vermişti.

Alandaki güvenlik güçlerince uzaklaştırılan vatandaş, "Pervin Buldan'la iş birliği yapanların burada ne işi var? Senin burada ne işin var?" diye konuşmuştu.

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