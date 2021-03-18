Son dakika! Suriye'den atılan 2 roket Kilis'e düştü |Video

Kilis’e, Suriye’den atılan iki roket boş alana düştü. patlamayan roketlerden dolayı ölü yada yaralı olmadığı bildirildi. Olay yerinden ilk görüntüler.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'den atılan 2 roket Kilis kent merkezindeki Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesindeki boş araziye düştü. İki roketinde boş araziye düştüğü patlamadığı bildirildi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, Kilis Valisi Recep Soytürk ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis, roketin düştüğü bölgeyi kordon altına alarak kimseyi yaklaştırmadı.

Ölen yada yaralanın bulunmadığı bildirildi.