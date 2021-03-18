Son dakika! Suriye'den atılan 2 roket Kilis'e düştü! A Haber olay yerinde... |Video

Suriye'den ateşlenen roketler Kilis'e düştü. Kilisli vatandaşlar Suriye'den atılan roketlerin kente düşmesinin ardından büyük bir panik yaşadı. Roketlerin patlamaması ise olası bir faciayı önledi. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş bölgedeki son dakika gelişmesinin ayrıntılarını canlı yayında anlattı.

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