Suriye'den atılan roket Kilis'e düştü | İlk görüntüler

Suriye'den ateşlenen roketler Kilis'e düştü. Yaşanan son dakika gelişmesiyle ilgili gelen ilk bilgilere göre ölü ve ya yaralanan olmadı.

Kilisli vatandaşlar Suriye'den atılan roketlerin kente düşmesinin ardından büyük bir panik yaşadı. Yaşanan gelişmenin ardından ekipler olay yerine hareket ederken, bölgedeki vatandaşlarda kendilerini dışarıya attı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Roketin düştüğü yerde yapılan ilk incelemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede panik havası devam ederken, ekipler güvenlik önlemleri aldı.