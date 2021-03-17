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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada karar

Son dakika haberi... ’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2’si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.03.2021 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin davada karar

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.

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