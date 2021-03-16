Son dakika: MSB açıkladı! Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan biri PKK/YPG terör örgütü mensubu 2 kişinin Mardin'de yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin Mardin'nin Kızıltepe ilçesinde hudut personeli tarafından yakalandığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin/Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Q67iQ97ZKN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2021