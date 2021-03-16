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Son dakika: MSB açıkladı! Sınırda yakalandılar

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "’den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, ’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Son dakika: MSB açıkladı! Sınırda yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan biri PKK/YPG terör örgütü mensubu 2 kişinin Mardin'de yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2 kişinin Mardin'nin Kızıltepe ilçesinde hudut personeli tarafından yakalandığını duyurdu.

Yapılan paylaşımda, "Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi, Mardin Kızıltepe'de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.

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