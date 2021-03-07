Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı Başen Koyu'nda başlayan yangına çıkarma gemileri ve İHA kullanılarak müdahale edildiğini açıkladı. Bakanlık o anlara ait görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.03.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 11:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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