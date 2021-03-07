07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı Başen Koyu'nda başlayan yangına çıkarma gemileri ve İHA kullanılarak müdahale edildiğini açıkladı. Bakanlık o anlara ait görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 07.03.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021 11:52
  • 1
  • 13
Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

MSB açıklamasında, 'Aksaz Sahil Gözetleme Karakol K.lığımızın yakınındaki Başen Koyu'nda başlayan yangına çıkarma gemileri ve İHA kullanılarak başarılı bir müdahale yapıldı. 3 adet çıkarma gemisine konuşlanan arazözler yangını çok büyümeden söndürdü' denildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 4 Mart 2021 tarihinde Muğla'da bulunan Aksaz Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığımızın güney batı istikametindeki Başsen Koyu'nda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başladı. Akşam saatlerinde başlayan yangını söndürmek için bölgeye ilk olarak Aksaz Deniz Üs Komutanlığı yangın ekipleri sevk edildi.

  • 3
  • 13
Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Yangın alanına karayolu ile ulaşılamayacağının belirlenmesi üzerine bu sefer devreye çıkarma gemilerimiz girdi. TCG Ç-149, TCG Ç-157 ve Ç-321 çıkarma gemileri ile Muğla Orman Müdürlüğüne ait 3 yangın arazözü deniz yolu ile hemen bölgeye sevk edildi.

  • 4
  • 13
Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Bu sırada TCG KAŞ karakol gemisi ve Özgen römorkörü de yangına müdahale edecek 45 personeli bölgeye götürdü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterinde bulunan İHA'lar da havadan kesintisiz görüntü sağlayarak yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

  • 5
  • 13
Savaş gemileri ve İHA böyle müdahale etti! Milli Savunma Bakanlığı görüntüleri paylaştı

Yangın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alınarak bölgede soğutma işlemleri yapıldı. Böylece ilk defa karadan ulaşılamayan bir bölgeye denizden çıkarma gemileriyle araç ve personel nakli gerçekleştirilerek müdahale edilmiş oldu.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ