CHP'li Sinop Belediyesi aile çiftliği gibi! Soyadı "Sipahi" olan 3 müdür var

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesi meydanlarda "kamuda liyakat" kelimesini sıkça kullanan CHP'de torpil skandalları bitmiyor. Seçimlerin ardından kazandıkları belediyelerde torpil furyasına başlayan ve eş, dost, akraba kim varsa kadrolara dolduran CHP'de bir torpil skandalı da Sinop'ta yaşandı.

SİPAHİLERİN ÇİFTLİĞİ

CHP'li Sinop Belediyesi'nde müdür kadrolarına akrabalar dolduruldu. CHP yönetimindeki belediyede "Sipahi" soyisimli 3 müdür olduğu görülürken, birim müdürlerinin yer aldığı sayfada "Ayhan Özbek" isimli kişinin de temizlik işleri ve itfaiye biriminin ikisinde de müdürlük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O LİSTE

Mali Hizmetler Müdürü: İbrahim Sipahi

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü: Turgut Sipahi

Basın ve Yayın Halk İlişkiler Müdürü: Özgül Sipahi

Temizlik İşleri Müdürü: Ayhan Özbek

İtfaiye Müdürü: Ayhan Özbek