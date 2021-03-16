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CHP'li Sinop Belediyesi aile çiftliği gibi! Soyadı "Sipahi" olan 3 müdür var

Yerel seçimlerden önce "liyakat" kelimesini ağzından düşürmeyen 'de, belediyelerde yaşanan torpil atamaları skandalları arasına bir yenisi daha eklendi.  Belediyesi'nde soyadı "Sipahi" olan 3 müdür bulunurken, Ayhan Özbek'in ise iki birimde birden müdürlük yapması dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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CHP'li Sinop Belediyesi aile çiftliği gibi! Soyadı Sipahi olan 3 müdür var

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimler öncesi meydanlarda "kamuda liyakat" kelimesini sıkça kullanan CHP'de torpil skandalları bitmiyor. Seçimlerin ardından kazandıkları belediyelerde torpil furyasına başlayan ve eş, dost, akraba kim varsa kadrolara dolduran CHP'de bir torpil skandalı da Sinop'ta yaşandı.

SİPAHİLERİN ÇİFTLİĞİ
CHP'li Sinop Belediyesi'nde müdür kadrolarına akrabalar dolduruldu. CHP yönetimindeki belediyede "Sipahi" soyisimli 3 müdür olduğu görülürken, birim müdürlerinin yer aldığı sayfada "Ayhan Özbek" isimli kişinin de temizlik işleri ve itfaiye biriminin ikisinde de müdürlük yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE O LİSTE
Mali Hizmetler Müdürü: İbrahim Sipahi
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü: Turgut Sipahi
Basın ve Yayın Halk İlişkiler Müdürü: Özgül Sipahi
Temizlik İşleri Müdürü: Ayhan Özbek
İtfaiye Müdürü: Ayhan Özbek

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