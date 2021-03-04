CHP’li Beşiktaş ve Bakırköy’de müdürlük saltanatı! “Liyakat” dediler, 3 görev birden verdiler
CHP Genel Başkan�� Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" şeklindeki sözleri belediye başkanları tarafından uygulanmıyor. Beşiktaş Belediyesi’nde Cevdet Çalı’ya 3, Bakırköy Belediyesi’nde Nurgül Karahan, Yasemin Barazi ve Asuman Aydoğmuş’a 2 müdürlük verildiği öğrenildi.
Beşiktaş Belediyesi'nde; Cevdet Çalı'ya 3 farklı müdürlük görevi verildiği öğrenildi. Cevdet Çalı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görevini yürütüyor.
KARAHAN, BARAZİ VE AYDOĞMUŞ'A 2 MÜDÜRLÜK!
Bakırköy Belediyesi'nde Nurgül Karahan'a 2 farklı müdürlük verildiği bildirildi. Nurgül Karahan'ın Çevre ve Kontrol Müdürlüğü ile Destek ve Hizmet Müdürlüğü görevini aynı anda yürütüyor.
Bakırköy Belediyesi'nde Yasemin Barazi de; Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Aynı belediyede Asuman Aydoğmuş ise, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü görevini birlikte yürütüyor.
MUSTAFA KARATAY'A 4, GÜNNUR YILDIRIM'A 2 FARKLI MÜDÜRLÜK
Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay'a, 4 farklı müdürlük görevi verildiği ortaya çıkmıştı. Mustafa Karatay, aynı anda Basın ve Yayın Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürütüyor.
Esenyurt Belediyesi'nde, Günnur Yıldırım isimli çalışan da Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere 2 farklı makamda görev yürütüyor.
AYŞE GÜVEN'E ÜÇ MÜDÜRLÜK
Denizli'nin CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nde; Ayşe Güven isimli çalışana Özel Kalem Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü verildiği öğrenildi.
BELEDİYE BAŞKANININ KARDEŞİNE 3 GÖREV
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kardeşi Eralp Atay'a Sağlık İşleri Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü görevini verildiği bildirildi.
KABAKTEPE: "'LİYAKAT NE GÜZEL ŞEY.' YERSENİZ TABİ!"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe; "CHP'de liyakat; seçim ortaklarına yüzdelik kadrolar dağıtmaktır, Esenyurt'ta olduğu gibi üniversite diploması sormaksızın akrabalara 4 farklı makam vermektir. Her fırsatta liyakat güzellemesi yapanların liyakat anlayışı tam olarak budur. 'Liyakat ne güzel şey.' Yerseniz tabi!" dedi.
NAS: "100 İŞÇİDEN 35'İNİ CHP'DEN, 15'İNİ İYİ PARTİDEN ALALIM"
CHP İstanbul Yerel Yönetim Politakalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan kadrolaşmayı itiraf etmişti.
Özgür Nas, 18 Ekim 2020'de yapılan CHP İBB Meclis Grubu Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor" demişti.
Toplantıya; İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da katılmıştı.
İMAMOĞLU GENÇLERE; "LİYAKAT ÖTESİ KAVRAMLARI ÇATIR ÇATIR YIKACAĞIZ" DEMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Ocak 2020 tarihinde YGA (Young Guru Academy – Genç Liderler Akademisi) tarafından Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen "Zirve 2020" etkinliğine konuşmacı olarak katıldı.
İmamoğlu; "Gençlere çok önem veriyorum. Mesela kamuda inovasyonu harekete geçirmek için, 'Kamuda Genç Yetenekler' diye bir programı başlatıyoruz bu yılın içinde. Kamu, insan kaynağında ihmal edilmiş bir alan. Değiştirmek zorunda olduğumuz en önemli alan. Sizlerin yeteneklerinizle birlikte karar verdiğinizde, idealinizle gelip başarılı olmayı size orada sağlamamız lazım bizim. Ama ne yazık ki, liyakat ötesi başka kavramlar, orada başka bir alan oluşturmuş. Ama bunu yıkacağız göreceksiniz. Çatır çatır yıkacağız. Kamuda başka bir ruh olmalı. Yenilikçi, özel sektör kadar dinamik, iş yaşamı olan bir insan kadar üretken olabilmeli, ama bir o kadar da koruyucu da olabilmeli. Çünkü kendi malınız değil bu. 'Alıp, sattık' diyemezsiniz. Öyle şey yok! 16 milyon insanın. 'Hadi şuradan bir dere açalım' falan yok!" iddiasında bulundu.
"LİYAKAT VE ŞAFFAFLIĞA DAYALI PRENSİPLERLE İŞ BAŞI YAPTIRDIĞIMIZ GENÇ VE DİNAMİK KADROMUZ..."
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Temmuz ayı toplantılarının ikinci birleşimini pandemi kuralları çerçevesinde 14 Temmuz 2020 tarihinde Yenikapı'daki İBB Etkinlik Çadırı'nda gerçekleştirdi.
Ekrem İmamoğlu; "Yola çıkarken söz verdiğimiz gibi liyakat ve şaffaflığa dayalı prensiplerle iş başı yaptırdığımız genç ve dinamik kadromuzla adil, yeşil ve yaratıcı İstanbul hedefimiz için emin adımlarla yürüyoruz. Çok daha fazla çalışıp, çok daha fazla başarılı olacağız. Bu aziz şehrin sorunlarına eşitlik, dayanışma, üretim, özgürlükle çözüm üstüne çözüm üreteceğiz" iddiasında bulundu.
"İŞE ALIMLARDA LİYAKAT DEĞİL, ADAMCILIK, YAKINLIK YA DA TÜMÜYLE PARTİZANLIK DEVREYE GİRER"
Ekrem İmamoğlu, 24 Aralık 2019 tarihinde "Kamu Görevlileri Etik Kurulu"nun düzenlediği, "Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi Çalıştayı"na katıldı.
İmamoğlu; "Hiçbir zaman kendimizi vatandaşın patronu ya da efendisi yerine koymamalıyız. Ne yaparsak yapalım, hangi yetkiyi kullanırsak kullanalım asıl patronun, asıl efendinin millet olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Unutursak ne olur? Kamu kurumlarını bazen, kendi malımız gibi görmeye başlarız. Hesap vermeye yanaşmaz, şeffaflığı tümüyle rafa kaldırırız. İşe alımlarda liyakat değil, adamcılık, yakınlık ya da tümüyle partizanlık devreye girer. Oysa ki vatandaş, evindeki tamiratı yaptırmak için bile ustanın iyisini arar. İşi muhakkak ehline vermek için özel çaba göstermelidir ve işin asıl sahibinin kendisi olduğunu asla unutmamalıdır" iddiasında bulundu.