CHP'li Seyit Torun'dan itiraf gibi "liyakat" açıklaması: Kendi yandaşlarımıza öncelik vereceğiz

DİĞER PARTİLİLER DURUMDAN RAHATSIZ

Parti içerisindeki ekipçilikten rahatsız olan CHP'li milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Kılıçdaroğlu'na yazıdığı mektupta ekipçilikten bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"EKİPÇİLİK: CHP içindeki bazı yöneticiler eylemleriyle partiyi halkın gözünde marjinalleştirmektedir. 2020 Kurultayı, bu marjinal 2. Cumhuriyetçi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur. Şahsi iktidar hesapları liyakate önem vermeyen anlayışla birleşerek birlik beraberliği, sevgi ve saygıyı zedelemiştir. Makam elde etme veya koruma çabasının zedelediği ilişkiler takım ruhuna olumsuz etki etmekte, partiyi toplum nezdinde gerçek bir umut olmaktan uzaklaştırmaktadır. Partinin küstürülen bütün evlatlarına kucak açılmalı, hepsi iktidar yürüyüşüne ortak edilmelidir"

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