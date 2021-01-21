21 Ocak 2021, Perşembe
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CHP'li Seyit Torun'dan itiraf gibi "liyakat" açıklaması: Kendi yandaşlarımıza öncelik vereceğiz

'nun her fırsatta dile getirdiği "liyakat" vurgusu bizzat kendi parti kurmayı tarafından yalanlandı. Genel Başkan Yardımcısı , katıldığı bir televizyon kanalının canlı yayınında işe alımlarda kendilerine destek verenlere öncelik vereceklerini itiraf etti.

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Giriş Tarihi: 21.01.2021 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021
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Genel Başkan Yardımcısı 'un liyakat açıklaması izleyenleri şaşkına çevirdi. 'nun her fırsatta dile getirdiği "liyakat" vurgusu bizzat kendi parti kurmayı tarafından yalanlandı.

'de bir programa katılan Torun'un söyledikleri yeni bir polemiğin fitilini ateşleyecek. Sunucunun "İktidara geldiğinizde kadrolaşma önceliğiniz olmayacak mı?" sorusuna Torun, itiraf niteliğindeki şu yanıtı verdi:

"Liyakata dayalı bir çalışma uygulayacağız. Hani bu demek değil ki bizim çalışma arkadaşlarımızı bize destek verenleri ihmal edeceğiz. Tabii ki önceliği onlara vereceğiz."

CHP'DE LİYAKAT PARTİ YANDAŞLARINA KADAR
Torun'un bu açıklaması özellikle her seçimde partinin tek dayanak noktası olan 'liyakat'in aslında CHP'ye kadar olduğunu gözler önüne serdi.

DİĞER PARTİLİLER DURUMDAN RAHATSIZ
Parti içerisindeki ekipçilikten rahatsız olan CHP'li milletvekili , Kılıçdaroğlu'na yazıdığı mektupta ekipçilikten bahsetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"EKİPÇİLİK: CHP içindeki bazı yöneticiler eylemleriyle partiyi halkın gözünde marjinalleştirmektedir. 2020 Kurultayı, bu marjinal 2. Cumhuriyetçi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur. Şahsi iktidar hesapları liyakate önem vermeyen anlayışla birleşerek birlik beraberliği, sevgi ve saygıyı zedelemiştir. Makam elde etme veya koruma çabasının zedelediği ilişkiler takım ruhuna olumsuz etki etmekte, partiyi toplum nezdinde gerçek bir umut olmaktan uzaklaştırmaktadır. Partinin küstürülen bütün evlatlarına kucak açılmalı, hepsi iktidar yürüyüşüne ortak edilmelidir"

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