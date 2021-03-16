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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan , 'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Yurt dışından ülkemize teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Ford Otosan satın alma sözleşmesine şahit olacağız. Bu topraklarda üretim yapan istihdam sağlayan ülkemizin gücüne inanan yatırımcılar sahip çıkmaya devam ediyoruz. Devletimizin yatırımlarla ilgili kuşatıcı tavrının örneğidir. Ford Otosan ihracatın yüzde 25'ini gerçekleştirerek 12500 kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynuyor.

detaylar gelecek...

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