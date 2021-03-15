Rusya'da Türk SİHA'sı korkusu! Rusya'da SİHA'ya karşı yeni çalışma
Türk SİHA'ları Libya, Suriye ve Karabağ'daki savaşlarda tarih yazarak dünyanın dikkatini çekti. SİHA'lar aynı zamanda Rusya'nın en güvendiği hava savunma sistemi Pantsir'leri de tek atışta yok etti. Rusya, Türk SİHA'larının gücünden korkarak yeni bir adım attı.
Rusya, Türk SİHA'ları tarafından imha edilen hava savunma sistemi Pantsir'ler nedeniyle yeni bir proje için harekete geçti. Azerbaycan'ın Karabağ'ı geri kazanmasını ve Libya'nın darbeci Hafter'e teslim olmamasını sağlayan Türk SİHA'ları Rusya'ya yeni yollar aratmaya başladı.
Ermenistan medyasında dikkat çekici bir haber var. Azerbaycan ordusunun kullandığı Türk üretimi silahlı insansız hava araçları (SİHA) Bayraktar TB2'ler, Dağlık Karabağ savaşının kaderini değiştirmişti.
Yerel medya, Rus Pantsir hava savunma sistemleri dahil Ermenistan ordusunu sahadan silen Bayraktar TB2'lere karşı Rusya'nın yeni bir silah geliştirdiğini yazdı.
Rus Avia.Pro internet sitesinin kaynak olarak gösterildiği haberlerde, SİHA'lara karşı geliştirilen mikrodalga silahın 20 kilometreye kadar menzile ulaşabileceği ve 2025 yılında kullanılabileceği aktarıldı.
Avia.Pro sitesi 'En yeni Rus mikrodalga uçaksavarı Bayraktarlara karşı bir süper silah olacak' başlığını attı, Ermenistan medyasında söz konusu silaha büyük umut bağlandığı görüldü.
TARİHİ ZAFER
Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan şehirlerini çeyrek asırdan fazla işgal altında tutan Ermenistan, 27 Eylül'de başlayan ikinci savaşta hezimete uğradı. Rusya'nın araya girmesiyle 10 Kasım 2020'de silahlar sustu.
Savaşta Şuşa dahil birçok yeri kaybeden Ermenistan ordusu, anlaşmanın ardından Ağdam, Laçın ve Kelbecer'den çekildi ve Azerbaycan tek bir kurşun atmadan işgal altındaki topraklarını geri almış oldu.
Dağlık Karabağ'daki çatışma hatlarında Rus barış gücü askerleri konuşlandı, Güney Kafkasya'da denkleme dahil olan Türkiye Rusya ile bir ateşkes gözlem merkezi kurdu.
DÜNYANIN GÖZÜ BAYRAKTAR TB2'DE
Türk SİHA'ları, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki başarının ardından NATO'nun raporuna giren ve onlarca ülkenin satın almak için kuyruğa girdiği Türk SİHA'ları, dünyanın gündeminde. Foreign Policy in Focus'tan Conn Hallinan, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ bölgesi üzerinde çıkan son savaşın ardından, drone savaşı askeri teknolojideki en son atılımı temsil ediyor. Bu teknoloji zırhlı araçları modası geçmiş hale getiren, sofistike uçaksavar sistemlerini bozan bir 'sihirli mermi' olarak karşımıza çıkıyor" deyip ekliyor:
"Drone'ların bir savaş alanını değiştirme gücüne sahip olduğu kesin. Azerbaycan'ın insansız hava araçları - çoğunlukla Türk Bayraktar TB2'ler ve İsrail Harpileri, Orbiter-1K'lar ve Haroplar - Ermeni tankları ve zırhlı araçların yanı sıra, uçaksavar sistemlerini de büyük ölçüde dağıttı. Türk droneları ayrıca, Azeri topçularının Ermenilerin mevzilerini hedef almasına da yardım etti ancak Azerbaycanlılar son savaşı karada kazandılar.
Türkiye, Suriye, Irak ve Libya'da insansız hava araçlarını yaygın bir şekilde kullandı ve yine savaş alanında kilit rol oynadı. Dronlar kesinlikle herhangi bir ordu için sorun yaratır. Birincisi, fark edilmeleri çok zor. Çoğu, Kevlar gibi metal olmayan maddelerden oluşur ve küçük motorları pillerle çalıştığı için düşük ısı imzalarına sahiptirler.
İkincisi, Radar ve kızılötesi detektörler tarafından fark edilmezler.Dronlar ayrıca Ermenistan'ın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemine ve diğer birkaç kısa ve orta menzilli sisteme zarar verdi. Görünüşe göre insansız hava araçları vurana kadar tespit edilememiş, bu da Ermenistan'ın uçaksavar sistemini ortadan kaldırıyor.Dağlık Karabağ'da Pantsir hava savunma sistemleri yok edildi. Türk insansız hava araçları, Rusya tersini iddia etse de Libya'daki Pantsir'leri de imha etmişti."
İSRAİL'İN RADARINDA
SİHA'lar, İsrail İç Güvenlik Sitesi'nin radarına da takıldı. İsrail İç Güvenlik Sitesi'nin Forbes.com'a dayandırdığı yazısına göre Türkiye, büyük, yüksekten uçan, bomba yüklü olanlarından, çok küçük, alçaktan uçanlara kadar çeşitli ölümcül silahlı insansız hava araçları geliştiren, dünyanın önde gelen drone üreticilerinden birisi:
"Bir Türk insansız hava aracı üreticisi olan BAYKAR, ülkenin ilk savaş drone'u olmasını umduğu şeyin, kavramsal tasarım aşamasına geçtiğimiz günlerde başladı" diyen yazı şöyle devam ediyor: Özel sektöre ait şirket, kavramsal tasarım aşamasını 2023 yılına kadar tamamlayacak. Planlanan drone, 40 bin fit operasyonel yükseklikte uçacak. Yapay zeka destekli uçak, beş saat görev yapabilecek ve bir uydu iletişim veri ağına bağlanacak.
Savaş uçağının 0.8 Mach seyir hızına ulaşması ve maksimum 1 ton mühimmat taşıması bekleniyor. Yakın hava desteği, stratejik saldırı, düşman hava savunma sistemi saldırısı ve füze saldırı görevlerinde kullanılacak. C4isrnet.com'a göre, BAYKAR'ın programı, Türkiye'nin yeni nesil avcı uçağı gereksinimleri konusunda belirsizliklerle karşı karşıya olduğu bir dönemde geliyor."