Rusya'da Türk SİHA'sı korkusu! Rusya'da SİHA'ya karşı yeni çalışma

İkincisi, Radar ve kızılötesi detektörler tarafından fark edilmezler.Dronlar ayrıca Ermenistan'ın Rus yapımı S-300 hava savunma sistemine ve diğer birkaç kısa ve orta menzilli sisteme zarar verdi. Görünüşe göre insansız hava araçları vurana kadar tespit edilememiş, bu da Ermenistan'ın uçaksavar sistemini ortadan kaldırıyor.Dağlık Karabağ'da Pantsir hava savunma sistemleri yok edildi. Türk insansız hava araçları, Rusya tersini iddia etse de Libya'daki Pantsir'leri de imha etmişti."