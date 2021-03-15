15 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Metrobüslerde korkutan yoğunluk! Adım atacak yer kalmadı

Son dakika: Metrobüslerde korkutan yoğunluk! Adım atacak yer kalmadı

Son dakika haberine göre vaka sayılarındaki artışa rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk korkuttu. Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. içinde ise adeta adım atacak yer kalmadı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Metrobüslerde korkutan yoğunluk! Adım atacak yer kalmadı

Korona virüs pandemisinde son günlerde artan vaka sayılarına rağmen haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe giden İstanbulluların görüntüsü ise pes dedirtti.

ADIM ATACAK YER KALMADI
Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde ise adeta adım atacak yer kalmadı.

SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Pandemi öncesine dönen metrobüslerde sosyal mesafeye hiç uyulmadığı görüldü.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İstanbul’da korkutan manzara! İSTANBUL'DA KORKUTAN MANZARA!
İstanbulda korkutan manzara! İSTANBUL'DA KORKUTAN MANZARA!
İstanbulluların bitmeyen çilesi: Metrobüs İSTANBULLULARIN BİTMEYEN ÇİLESİ: METROBÜS
İstanbulluların bitmeyen çilesi İSTANBULLULARIN BİTMEYEN ÇİLESİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA