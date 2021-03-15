Son dakika: Metrobüslerde korkutan yoğunluk! Adım atacak yer kalmadı
Son dakika haberine göre Koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen metrobüslerde yaşanan yoğunluk korkuttu. Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde ise adeta adım atacak yer kalmadı.
GÜNDEM İHA
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ADIM ATACAK YER KALMADI
SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Korona virüs pandemisinde son günlerde artan vaka sayılarına rağmen haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Sabah saatlerinde işe giden İstanbulluların görüntüsü ise pes dedirtti.
ADIM ATACAK YER KALMADI
Durakların oldukça yoğun olduğu görülürken, oluşan kalabalık nedeniyle vatandaşlar metrobüslere binmekte zorlandı. Metrobüs içinde ise adeta adım atacak yer kalmadı.
SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Pandemi öncesine dönen metrobüslerde sosyal mesafeye hiç uyulmadığı görüldü.