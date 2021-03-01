01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Rusya'da Türk SİHA'ları paniği! Bayraktar: "Bir saat bile sürmedi"

Son dakika: Rusya'da Türk SİHA'ları paniği! Bayraktar: "Bir saat bile sürmedi"

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a karşı büyük bir zafer kazanmasının en önemli aktörü olan Türk SİHA'ları, Ermeni tarafının kullandığı Rus sistemlerini çökertmişti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rus sistemlerinin Türk teknolojisi karşısında aciz kaldığını söyleyince Moskova telaşa kapıldı. Paniğe kapılan Rus uzmanlar jet hızında açıklamalar yaparak, durumu toparlamaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 01.03.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 11:22
  • 1
  • 29
Son dakika: Rusya'da Türk SİHA'ları paniği! Bayraktar: Bir saat bile sürmedi
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rus elektronik harp sistemlerinin Türk Bayraktar TB2 saldırı drone'larına karşı "yetersiz" olduğunu söyledi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 29
Son dakika: Rusya'da Türk SİHA'ları paniği! Bayraktar: Bir saat bile sürmedi
Baykar CEO'su, şirketin drone için elektronik harp ekipmanına karşı koruma geliştirdiğini, bu nedenle "her zaman havada kalacağını" vurguladı.
  • 3
  • 29
Son dakika: Rusya'da Türk SİHA'ları paniği! Bayraktar: Bir saat bile sürmedi
Bayraktar şunları söyledi: "Rus siber sava�� sistemleri Bayraktar TB2'yi durduramadı. Hem Libya'da hem de Artsakh'ta, Moskova sistemleri etkisiz kaldı."
  • 4
  • 29
Son dakika: Rusya'da Türk SİHA'ları paniği! Bayraktar: Bir saat bile sürmedi
"Pek çok ülke İHA'larımızı satın almak istiyor. Avrupa'dan da çok talep var. TCG Anadolu'ya da İHA kuracağız, bir yıl içinde her şey hazır olacak."
  • 5
  • 29
Son dakika: Rusya'da Türk SİHA'ları paniği! Bayraktar: Bir saat bile sürmedi
"Rusya'nın elektronik harp sistemlerinin Bayraktar TB2 üzerindeki etkisi bir saat bile sürmedi."
Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ