Son dakika: Rusya'da Türk SİHA'ları paniği! Bayraktar: "Bir saat bile sürmedi"

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a karşı büyük bir zafer kazanmasının en önemli aktörü olan Türk SİHA'ları, Ermeni tarafının kullandığı Rus sistemlerini çökertmişti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Rus sistemlerinin Türk teknolojisi karşısında aciz kaldığını söyleyince Moskova telaşa kapıldı. Paniğe kapılan Rus uzmanlar jet hızında açıklamalar yaparak, durumu toparlamaya çalıştı.