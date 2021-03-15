"BURADA KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ VE AĞIR BİR KOKU VAR"

Dere çevresinde oluşan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlardan İsa Demir, "Bugün gördüğüm manzara sonrası bir vatandaş olarak utandım. Burada kötü bir görüntü ve ağır bir koku var. Özellikle yağmurlu havalarda etkisini daha fazla gösteriyor. Gördüğümüz şey resmen insan pisliği. Buralara 10-15 günde bir uğruyorum. Genelde bu görüntü ile karşılaşıyorum. Suya bakıldığı zaman zaten her şey net bir şekilde belli oluyor. Sanki özellikle yapılıyormuş gibi düşünüyorum" diye konuştu.