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İSKİ'den çevre rezaleti! Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara: Kirli su havadan görüntülendi

’da yağışların etkili olduğu dönemlerde yönetimindeki Terfi Merkezi’nden atık suyun arıtılmadan aktarılması, ’na giden derelerde çevre kirliliği ile birlikte ağır kokuların oluşmasına neden oldu. Vatandaşların tepkisine neden olan o anlar ise havadan görüntülendi.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 15.03.2021 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021
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İSKİ'den çevre rezaleti! Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara: Kirli su havadan görüntülendi

İBB iştiraklerinden , geçtiğimiz aylarda 'ndeki suları arıtmadan 'ne aktardığı gerekçesiyle ceza yemişti.

'da özellikle yağışlı dönemlerde aynı problem bu kez de 'na giden derelerde meydana geldi.

İddiaya göre, İSKİ yönetimi tarafından Terfi Merkezi'nden pompalar ile Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Tesisine aktarılması gereken atık suların, yağmurun yoğun olduğu zamanlarda terfi merkezinin kapakları açılarak terfi işlemleri yapılmadan Ömerli Barajı'na su taşıyan derelere atılan atıksular, ağır koku ve çevre kirliliğine neden oldu.

Öte yandan İstanbulluların su ihtiyacını karşıladığı önemli noktalardan biri olan Ömerli Barajı'na su taşıyan derede oluşan çevre kirliliği ve suyun renginde yaşanan değişim havadan görüntülendi.

"BURADA KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ VE AĞIR BİR KOKU VAR"

Dere çevresinde oluşan kirliliğe tepki gösteren vatandaşlardan , "Bugün gördüğüm manzara sonrası bir vatandaş olarak utandım. Burada kötü bir görüntü ve ağır bir koku var. Özellikle yağmurlu havalarda etkisini daha fazla gösteriyor. Gördüğümüz şey resmen insan pisliği. Buralara 10-15 günde bir uğruyorum. Genelde bu görüntü ile karşılaşıyorum. Suya bakıldığı zaman zaten her şey net bir şekilde belli oluyor. Sanki özellikle yapılıyormuş gibi düşünüyorum" diye konuştu.

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