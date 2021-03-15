İzmir'de Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçeceği yola asfalt döküldü! 5 yıldır köstebek yuvası gibiydi

Karşıyakalılara hizmet etmeyen bir İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi ile karşı karşıya olduklarını dile getiren Keseli, "Vatandaşlarımızın bugünden sonra iki seçeneği vardır. Ya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilçemizi sokak sokak gezeceği bir program oluşturup böylece belediyeyi kendi genel merkezlerine mahçup olmaması için hizmete zorlayacaklar ya da hizmet belediyeciliğini seçecekler. Bu iki seçenekten ilki imkansıza yakın, diğeriyse bir oy kadar yakın." dedi.