18 Çinli şüpheli, Türkiye'de çalışma vaadi ile Çin'den bilgisayar mühendisi ve programcısı olmak üzere 101 kişi getirdi. Gelen kişilerin pasaportlarına el koyarak zorla çalıştıran şüpheliler, kişilerin sitenin dışına çıkmasını yasakladı.

İnternet üzerinden Çin'e 'kripto para danışmanlığı' şeklinde reklam veren şüphelilerin, dolandırdıkları kişilere "Sanal paranızı bize teslim edin, biz iki katını kazanıp geri size teslim verelim" dediği öğrenildi.