Bitcoin'e vergi yolda! Kripto para birimleri için düzenleme hazırlığı

A Para'nın edindiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) yanısıra ilgili kuruluşların çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.