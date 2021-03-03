03 Mart 2021, Çarşamba
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Bitcoin'e vergi yolda! Kripto para birimleri için düzenleme hazırlığı

Hem dünyada hem de 'de milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto para birimlerine ilişkin Türkiye'de düzenleme hazırlığı yapılıyor. 'nın edindiği bilgiye göre; ve Maliye Bakanlığı önderliğinde (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 'nun () yanısıra ilgili kuruluşların çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Bitcoin'e vergi yolda! Kripto para birimleri için düzenleme hazırlığı

Hem dünyada hem de 'de milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto para birimlerine ilişkin Türkiye'de düzenleme hazırlığı yapılıyor.

A Para'nın edindiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile 'nun () yanısıra ilgili kuruluşların çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.

LİSANS ŞARTI


Türkiye'de ilk olarak, faaliyet gösteren 60-70 şirket için lisans ve asgari sermaye şartı getirileceği ifade ediliyor.

Ayrıca şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının da aranacağı ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, başta olmak üzere kripto para alım-satımına vergi getirilmesi de gündemde.

Dünyada kripto paraların günlük işlem hacmi 100 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

BÜYÜK TEHLİKE


Harvard Ekonomi Profesörü , Bitcoin'in büyük tehlike olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu konuda rahatım. Çünkü hiçbir Bitcoin'i sistemin içine almayacak. Bu da Bitcoin'in tehlikesinin anlaşıldığını gösteriyor."

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