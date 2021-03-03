Bitcoin'e vergi yolda! Kripto para birimleri için düzenleme hazırlığı
Hem dünyada hem de Türkiye'de milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto para birimlerine ilişkin Türkiye'de düzenleme hazırlığı yapılıyor. A Para'nın edindiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) yanısıra ilgili kuruluşların çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.
Hem dünyada hem de Türkiye'de milyonlarca yatırımcının radarında olan kripto para birimlerine ilişkin Türkiye'de düzenleme hazırlığı yapılıyor.
A Para'nın edindiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde Merkez Bankası (TCMB), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Sermaye Piyasası Kurumu'nun (SPK) yanısıra ilgili kuruluşların çalışmalar yaptığı ifade ediliyor.
LİSANS ŞARTI
Türkiye'de ilk olarak, faaliyet gösteren 60-70 şirket için lisans ve asgari sermaye şartı getirileceği ifade ediliyor.
Ayrıca şirketler için teknik yeterlilik ve kurumda çalışanlarda SPK lisansı şartının da aranacağı ifade ediliyor.
Edinilen bilgiye göre, başta Bitcoin olmak üzere kripto para alım-satımına vergi getirilmesi de gündemde.
Dünyada kripto paraların günlük işlem hacmi 100 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
BÜYÜK TEHLİKE
Harvard Ekonomi Profesörü Kenneth Rogoff, Bitcoin'in büyük tehlike olduğunu söyledi ve ekledi:
"Bu konuda rahatım. Çünkü hiçbir merkez bankası Bitcoin'i sistemin içine almayacak. Bu da Bitcoin'in tehlikesinin anlaşıldığını gösteriyor."