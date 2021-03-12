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THY'den İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel klip

, 'nın Kabulünün 100. Yılı ve 'u Anma Günü'ne özel klip hazırladı. 'nin beğeni toplayan klibinde doğal ve işlemlerden geçirilmiş seslerin birlikte kullanıldığı müzik, İstiklal Marşı’nın ritmine uygun olacak bir şekilde işlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Türk Hava Yolları, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel "İstiklal'in Sesi" adıyla bir film hazırladı.

Türk Hava Yolları'nın 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100'üncü Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel olarak hazırladığı "İstiklal'in Sesi" filminde, orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile 8 seneyi aşkın sürede memleketin her köşesinde kaydedilmiş doğal sesler bir arada kullanılarak özel bir ses mühendisliğine imza atıldı. Doğal sesler ve işlemlerden geçirilmiş seslerin birlikte kullanıldığı müzik, İstiklal Marşı'nın ritmine uygun olacak bir şekilde işlendi.

"AZİM VE KARARLILIKTAN VAZGEÇMEMEMİZ GEREKTİĞİNİ ANLATAN BİR METİN"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı filmle ilgili olarak "İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümünde, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Yoğun işgal girişimlerine karşı halkımızın kahramanca mücadele ettiği bir dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı, bize en zor zamanlarda bile azim ve kararlılıktan vazgeçmememiz gerektiğini gösteren en önemli metinlerden biridir. Biz de ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın verdiği sorumlulukla zor zamanları başarıyla yönetip 'İstiklal'in Sesi'ni dünyanın dört bir yanında duyurmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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