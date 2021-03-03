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THY Avrupa'daki liderliğini sürdürdü! 554 uçuşla...

Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı, uçuş trafiği raporunu açıkladı. EUROCONTROL'un 2 Mart raporunda 'nin bir kez daha günlük ortalama 554 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktığı görüldü.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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THY Avrupa'daki liderliğini sürdürdü! 554 uçuşla...

Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporunu göre , günlük ortalama 554 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 330 günlük uçuşla Wideroe takip etti.

Listenin 3. sırasında 322 uçuşla Air France, 4. sırasında 271 uçuşla DHL, 5. sırasında 239 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 230 uçuşla KLM yer aldı.

Raporda günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 54,6 azaldığı ve Ryanair, Wizz Air, Easy Jet gibi iddialı hava yolarının listede ilk 10'a giremediği kaydedildi.

GÜNLÜK ORTALAMA 596 UÇUŞ

günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları yine zirvede, tıpkı eski günlerdeki gibi. Şubat ayını Avrupa'da en fazla uçuş gerçekleştiren havayolu olarak (günlük 596 uçuş) geride bıraktık. Taşıdığımız bayrak en değerli hazinemiz." açıklaması yaptı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 22-28 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

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