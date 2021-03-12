ABD Yunanistan'a hibe silah verecek mi? ABD'li yetkiliden flaş açıklama

ABD'nin tıpkı Türkiye ile olduğu gibi Yunanistan ile de güçlü bir Dış Askeri Satış programı olduğuna dikkati çeken yetkili, diğer NATO ortakları ile olduğu gibi ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemeleri programı kapsamında Yunanistan'a da malzeme verdiğini belirtti.